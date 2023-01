Chorkonzert zum Thema Demenz in Wilhelmshaven: Den Emotionen eine Stimme geben

Wilhelmshaven Der Kammerchor Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche möchte mit seinem aktuellen Programm „When Memory fades“ dem schwierigen und komplexen Thema ‚Demenz’ Raum und Aufmerksamkeit schenken und die Blicke der Zuhörer damit konfrontieren. Es geht dabei darum, Empfindungen von Betroffenen und ihren Angehörigen nachzuzeichnen und diesen Emotionen eine Stimme zu geben. Erinnerungen spielen für uns Menschen eine große und wichtige Rolle. Gemeinsame Erinnerungen sind im Familien- und Freundeskreis Basis und Ausdruck für die gesamte Bandbreite emotionaler Lebenserinnerungen.

Wenn die Krankheit zunehmend den Alltag bestimmt, Persönlichkeiten verändert, Abläufe vernebelt, dann nimmt die Bedeutung von Erinnerungen zu. Gleichsam gilt es den Moment und das Leben trotzdem anzunehmen und zu gestalten und auch in die Zukunft zu blicken. Unter diesen Aspekten ist das Programm mit Musik und Texten unterschiedlichster Verfasser wie Johann Sebastian Bach, Max Reger, Ériks Ešenvalds, Kim André Arnesen u. a. zusammengestellt und möchte Trost und Zuversicht schenken.

Der Kammerchor Wilhelmshaven der Neuapostolischen Kirche arbeitet bei diesem Projekt mit dem bundesweit tätigen DemenzNetz zusammen, das aus zahlreichen regionalen Einzelverbänden besteht, dessen Mitarbeiter rund um das Konzert für Fragen und Informationen zur Verfügung stehen. Das Konzert findet am Sonnabend, 14. Januar, 18 Uhr, in der Banter Kirche in Wilhelmshaven statt. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zur Unterstützung der Projektkosten gebeten.