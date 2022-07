Wissenswertes rund um Wasser, Sonne und Schwimmen in Wilhelmshaven: Strandfest auf Klein Wangerooge

Wilhelmshaven Lust auf Baden und mehr? Am Freitag, 29. Juli findet wieder das alljährliche DLRG und NIVEA Strandfest in Wilhelmshaven statt. Von 14 bis 17 Uhr können kleine und große Besucher am Strand vom Freibad Klein Wangerooge am Banter See Wissenswertes rund um Wasser, Sonne und Schwimmen lernen. Dabei steht der Spaß im Vordergrund. Die Strandfeste von DLRG und NIVEA sind kostenfrei.

Lustige Aktionen

Jeden Sommer gastiert die Tour an jeweils einem Nachmittag in ausgewählten deutschen Seebädern der Nord- und Ostseeküste. Auch in Wilhelmshaven machen die rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeitenden der DLRG wieder halt, um die Urlauber und Einheimischen zu besuchen und Ihnen einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Auf dem Strandfest kann nicht nur viel dazu gelernt werden. Es werden auch jede Menge lustige Aktionen geboten.

Hüpfburg und Flashmob

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Familiennewsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Familiennewsletter - jeden Donnerstag neu! Jede Woche donnerstags informieren wir Euch über die wichtigsten Familienthemen im Nordwesten.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jede Woche donnerstags informieren wir Euch über die wichtigsten Familienthemen im Nordwesten.

So gibt es eine Hüpfburg, die Baderegeln können gepuzzelt, Rettungsringe ausprobiert und Erste-Hilfe-Techniken erlernt werden. Das Highlight des Strandfestes sind die 1000 blauen NIVEA-Strandbälle, die an die Besucher verteilt werden. Mit einem Flashmob verwandelt sich der Strand unter Anleitung des Teams der DLRG kurzzeitig in ein blaues Meer, bevor jeder, der mitmacht, ein Andenken mit nach Hause nehmen darf.

Mehr Infos unter www.wilhelmshaven-touristik.de