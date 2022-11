Biosphärenschulkonzept am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven: „Biodiversi-Was?“- Startschuss für Wanderausstellung

Wilhelmshaven Wie viele Tier- und Pflanzenarten gibt es weltweit? Was trägt Vogelgesang zu unserem Leben bei? Und wie kann ein Koch zum Biodiversitätserhalt beitragen? Diese und viele andere Fragen beantwortet die neue Wanderausstellung „Biodiversi-Was?“. Sechs kleine Holzhäuser, nach der Architektur von Van Bo Le-Mentzel entworfen, laden ein, sich mit Besonderheiten und Bedrohung der Naturlandschaft Wattenmeer auseinanderzusetzen und Biodiversität zu verstehen. Ziel ist, gemeinsam über heute nachzudenken, um Perspektiven für morgen zu entwickeln. Nach Grußworten von Stefan Fische, Schulleiter des NGW, der diese Ausstellung als überaus positives Beispiel für die gute Kooperation aus Biosphärenschule hinwies, hielt Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, einen Vortrag zur Bedeutung der Artenvielfalt in unserer Zeit. Der freie Kreativdirektor Jörg Stauvermann hob die kreativen Impulse hervorhob, die es braucht, um ein so großes bedeutendes Thema, Schülerinnen und Schülern, aber auch Erwachsenen näher zu bringen.

Abstraktes Thema

Anschließend konnten die Gäste die Ausstellung mit einer Postkartenrallye spielerisch erleben. „Mit der kreativen Gestaltung der Wanderausstellung ist es gelungen, das abstrakte Thema Biodiversität für Schüler:innen in der Wattenmeer Region begreifbar zu machen“, so Dr. Wiebke Endres, verantwortliche Koordinatorin für das Biosphärenschulkonzept am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven. „Es ist toll, dass wir als Biosphärenschule von diesem Angebot profitieren können!“ Konzipiert wurde die Wanderausstellung unter Mitarbeit von Hanne Banko-Kubis, Katharina Stephan, Jürgen Rahmel, Benedikt Wiggering, Jürn Bunje und Eva Carbach von der Nationalparkverwaltung. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit Jörg Stauvermann sowie Illustrator Adrian Bauer. Die Ausstellung wandert im Anschluss, zunächst bis Frühjahr 2023, durch alle Biosphärenschulen mit weiterführenden Schulformen, um den Schüler:innen das Thema Biodiversität näher zu bringen. Wer Interesse hat, die Ausstellung an die eigene Schule zu holen, meldet sich bei eva.carbach@nlpvw.niedersachsen.de