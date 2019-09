Wilhelmshaven Bei einem Feuer in einem Hochhaus sind in Wilhelmshaven sieben Menschen verletzt worden. Der Brand brach am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in einem Fahrstuhl des elf-geschossigen Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Dichter Rauch zog durch das Treppenhaus und drang in die Wohnungen ein.

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und räumte das Gebäude, in dem 77 Personen gemeldet waren. Es wurde festgestellt, dass ein zweiter Fahrstuhl in der sechsten Etage steckengeblieben war. Auch hier wurden Brandspuren gefunden, das Feuer war offensichtlich erloschen. Sanitäter brachten vier Verletzte ins Krankenhaus, drei leichter Verletzte wurden vor Ort behandelt. Als Brandursache kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. Der Tatort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Bei einem weiteren Brand in Wilhelmshaven ist am Samstagabend gegen 19 Uhr eine Bahnschwelle schwer beschädigt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das offene Feuer an Gleis 4. Eine spezialisierte Tatortgruppe stellte vor Ort Beweismittel sicher. Man habe „Utensilien“ gefunden, die auf eine Brandstiftung hindeuten, teilt die Polizei auf Nachfrage der NWZ mit.