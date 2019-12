Wilhelmshaven Ein 53-jähriger Partygast ist am Sonntagabend in Wilhelmshaven durch eine Stichflamme im Gesicht und an der Hand verletzt worden. Bei einem mobilen Gasheizstrahler war es gegen 21.25 Uhr zu einer Verpuffung gekommen. Der 53-Jährige hatte das Gerät laut Mitteilung der Polizei bedient. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Verpuffung kam es zu einem Brand, den ein Löschtrupp der Berufsfeuerwehr allerdings rasch löschte. Ein Brandermittler geht nach ersten Untersuchungen am Montag vor Ort davon aus, dass ein technischer Defekt im Katalytofen Ursache für die Verpuffung war.