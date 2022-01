Corona-Impfungen in Wilhelmshaven: Kinderimpfungen ab sofort auch samstags

Wilhelmshaven Das Kinder-Impfzentrum öffnet ab sofort auch samstags seine Türen: Von 11 bis 17 Uhr können an diesem Tag Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen das Corona-Virus geimpft werden. Mit der Ausweitung der Öffnungszeiten reagiert die Stadt Wilhelmshaven auf den guten Zuspruch, den die Einrichtung im JadeWeserPort-InfoCenter in der vergangenen Woche erhalten hat. Vor allem am Freitag waren viele Eltern mit ihren Kindern zur Impfung gekommen – allein an diesem Tag wurden mehr als doppelt so viele Impfungen wie an den Vortagen durchgeführt. Das Kinder-Impfzentrum ist von montags bis freitags jeweils von 13.30 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Die Einrichtung befindet sich im JadeWeserPort-InfoCenter in der Straße Am Tiefen Fahrwasser.