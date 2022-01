Sportvereine in der Corona-Krise: Sinkende Mitgliederzahlen bereiten Probleme

Wilhelmshaven  Der Corona-Virus beschäftigt uns nun schon seit mehr als zwei Jahren. Neben den vielfältigen gesundheitlichen Schäden sind auch die sozialen Probleme erheblich. Klaus-Dieter Schulz, Vorsitzender des StadtSportBundes (SSB) in Wilhelmshaven, und Hartmuth Sager, Geschäftsstellenleiter des SSB, haben jetzt in einem Gespräch deutlich gemacht, welche Auswirkungen auf den Sport der Jadestadt festzustellen sind und welche Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Erste besorgniserregende Zahlen zeigten sich bereits Mitte März 2020. Konnten im Jahr 2019 noch 18 122 Mitglieder gezählt werden waren es zum Ende des Jahres nur noch 16 972 (Stand: 1. Januar 2021). Wilhelmshaven liegt damit im landesweiten Trend, denn in Niedersachsen war in diesem Zeitraum ein Mitgliederrückgang im Durchschnitt von 5 bis 6 Prozent zu verzeichnen. Klaus-Dieter Schulz bringt bei allem Bedauern durchaus Verständnis für diese Entwicklung auf. Die soziale Situation in Wilhelmshaven sei zu berücksichtigen. Denn wenn das Geld knapp wird, überlegt man wo gespart werden kann und dann erwischt es oft die Mitgliedschaft im Verein.

Sinkende Mitgliederzahlen

Zahlenmaterial für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor, die Mitgliederbestandserhebung läuft gerade. Klaus-Dieter Schulz und Hartmuth Sager gehen davon aus, das diese Ende Januar vorliegen. Ein weiterer drastischer Rückgang der Mitgliederzahlen wird nicht erwartet. Für die Vereine ist die Situation hochproblematisch, die ehrenamtlich tätigen Vorstände müssen viel Kreativität entwickeln, um sie zu meistern. Nicht nur sinkende Mitgliederzahlen bereiten Probleme. Plötzlich fallen alle Termine aus und es sind bereits Verträge mit finanziellen Verpflichtungen abgeschlossen worden. Vereine, die über eigene Hallen und Anlagen verfügen, müssen diese weiterhin pflegen. In einigen Bereichen sind Zuschauereinnahmen fest eingeplant. Oder es gibt eine eigene Gastronomie, die jetzt nicht genutzt werden kann. Zudem verursachen die Hygienemaßnahmen immense Kosten.

Doch die Zahlen sind nur eine Seite der Medaille, wie Klaus-Dieter Schulz und Hartmuth Sager berichten. Ständig werden von der Kommunen, vom Land und auch von den sportlichen Fachverbänden neue Verfügungen erlassen. Hartmuth Sager verbringt viele Stunden damit, die Vereine umfassend zu informieren und schwierige Sachfragen zu beantworten. Klaus-Dieter Schulz ist davon überzeugt, dass die Folgen dieser Entwicklung erst später zu spüren sein werden. Für besonders fatal halten Klaus-Dieter Schulz und Hartmuth Sager, dass insbesondere bei den Kindern die sozialen Kontakte so massiv eingeschränkt werden. Auch bei den Übungsleitern sind schon erste Folgen zu betrachten. Einige haben sich aufgrund der langen Pause neue Betätigungsfelder gesucht und werden nicht zurückkommen. Gegenmaßnahmen sind aber schon angelaufen.

Vereine gehen ins Netz

So gibt es Vereine, die ihr digitales Angebot erweitert haben. Der Landesportbund Niedersachsen stellt 400.000 Euro zur Verfügung, um außergewöhnliche Aktionen zur Rückgewinnung von Mitgliedern zu unterstützen. Beim StadtSportBund steht die Mitgliedergewinnung der Kinder im Mittelpunkt. Das war allerdings auch in der „Vor-Corona-Zeit“ schon der Fall. So gibt es z.B. einen Sportgutschein für Erstklässler. In der Zeit vom 7. Januar bis zum 30. Juni können Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren eine Sportart kostenlos ausprobieren. In dieser Zeit des Probetrainings sind die Kinder über den Stadtsportbund versichert. Von etwa 60 Kindern, die im vergangenen Jahr an dieser Aktion teilgenommen haben, sind etwa 40 in den Vereinen verblieben. Klaus-Dieter Schulz und Hartmuth Sager sind großer Hoffnung, dass sich die Mitgliederzahlen wieder stabilisieren. Die zusätzliche Schwimmausbildung für Kinder (Sommer-Schwimmprojekt), die im letzten Jahr so erfolgreich gelaufen ist, soll in diesem Jahr auf jeden Fall wieder aufgelegt werden. Auch größere Veranstaltungen sind bereits geplant. So soll am 19. November die Schau des Sports, die trotz Corona in 2021 stattfand, wieder stattfinden. Weitere Veranstaltungen sind der 3. Wilhelmshavener Sporttag für Kids (26. November), der 1. Tag des Sportabzeichens und das 40. Internationale InklusionsSportfest (26. bis 28. August).