Ein Gläschen Gegen Die Viren?: Wilhelmshavener wimmelt Corona-Betrügerin ab

Wilhelmshaven Immer wieder warnten die Polizeireviere in der Region davor, dass sich Kriminelle mit ihren Maschen an die Corona-Zeit anpassen würden. Am Montagmittag klingelte eine mutmaßliche Betrügerin klingelte bei einem Senior in Wilhelmshaven, um ihr Glück zu versuchen.

Die dem Mann unbekannte Frau behauptete, dass man sich doch gut kennen würde. Sie bot dem Senior diverse Gläschen mit unbekanntem Inhalt an. Dieser Inhalt solle angeblich gegen Viren helfen, sie selber würde jeden Tag zwei Gläschen zu sich nehmen.

Der 83-Jährige war gewappnet und wurde skeptisch, sodass er die Dame schließlich abwimmeln konnte, teilte die Polizei mit. Er beschreibt die Deutsch sprechende Unbekannte mit einem Alter von 60 Jahren und einer Größe von 1,70 Meter. Näheres ist zurzeit nicht bekannt.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Waren dieser Art anzunehmen, sich in ein Gespräch verwickeln zu lassen, das oftmals das Ziel hat, in die Wohnung zu gelangen. „Seien Sie wie der 83-Jährige skeptisch und rufen Sie die Polizei!“, so der Rat und das damit verbundene Lob an den Senior der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.