Polizei wendet sich an Öffentlichkeit: Räuberische Erpressung in Tankstelle

Wilhelmshaven  Am 4. Februar ereignete sich eine räuberische Erpressung in Wilhelmshaven. Gegen 2.43 Uhr betrat eine männliche Person eine Tankstelle in der Preußenstraße Ecke Klinkerstraße, in der sich zu diesem Zeitpunkt die 56-jährige Kassiererin und zwei Kunden aufhielten. Der Täter begab sich zur Kassiererin, forderte die Herausgabe von Geldscheinen und Münzgeld und verließ nach Erhalt von 300 Euro Bargeld den Verkaufsraum. Letztlich entfernte sich der Täter fußläufig von der tatbetroffenen Tankstelle und flüchtete in nördliche Richtung. Zur Täterbeschreibung können folgende Angaben gemacht werden: Er ist ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Cap, einer dunklen Mund-Nasen-Bedeckung, einer silbernen Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Als besonders auffälliges Merkmal wird die markante silbern-glänzende Jacke beschrieben. Im Zuge der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildmaterial an die Bevölkerung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0. 

