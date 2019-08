Wilhelmshaven Der Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Wilhelmshaven am 14. August wurde durch Arbeiten mit einem Schweißbrenner ausgelöst. Das ist das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen.

Diese hätten ergeben, dass zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Brennarbeiten auf dem Brennplatz an dem Schrottberg durchgeführt wurden. Mit einem Brenner wurden größere Metallgegenstände zerkleinert, als plötzlich Rauch aufstieg. Eigene Löscharbeiten schlugen fehl, der durch den Funkenflug entstandene Brand breitete sich sehr schnell aus, so dass es zu dem Großeinsatz und damit zur Auslösung des Stadtalarms kam. Nach Wertung der Gesamtumstände sei kein strafrechtlich relevantes Verhalten erkennbar, so die Polizei.

Feuer Bei Alba In Wilhelmshaven Darum sind die Löscharbeiten so aufwendig

In dem Betrieb waren nach Angaben der Polizei am 14. August übereinander gestapelte Schrottfahrzeuge in Brand geraten. 130 Einsatzkräfte waren vor Ort.