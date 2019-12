„Flüssiggas-Terminal genehmigungsfähig“

Wilhelmshaven Die Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung (WHV) hat Aussagen aus einem Rechtsgutachten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zurückgewiesen, wonach ein geplantes Flüssiggas-Terminal (LNG) in Wilhelmshaven aus Sicherheits- und Naturschutzgründen nicht genehmigungsfähig sei. „Die vorliegenden Gutachten und Untersuchungen belegen, dass ein solcher LNG-Termi­nalbetrieb an dieser Stelle sicherheitsmäßig beherrschbar und verträglich ist“, teilte die WHV mit. Ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven sei sehr wohl „genehmigungsfähig“.