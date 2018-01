Wilhelmshaven Die Fregatte „Hessen“ ist am Montag von Wilhelmshaven aus zu Seemanövern an der amerikanischen Ostküste ausgelaufen. Das Schiff mit rund 210 Soldaten an Bord wird dort dort mit einer norwegischen Fregatte an zwei jeweils drei bis vier Wochen dauernden Großübungen mit dem US-Flugzeugträger USS Harry S. Truman teilnehmen.

Kommandant der „Hessen“ ist Fregattenkapitän Oliver Pfennig (43). Nach den Übungen vor der amerikanischen Küste wird die Fregatte nach dem derzeitigen Planungsstand mit dem Flugzeugträgerverband ins Mittelmeer fahren. In Wilhelmshaven wird das Schiff Ende Juli zurückerwartet.