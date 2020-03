Wilhelmshaven Aus aktuellem Anlass haben Gesundheitscoach Dr. Burkhard Jahn aus Schortens und die Bremer Journalistin Katharina Guleikoff eine Extrafolge des Gesundheits-Podcasts „Vino mit dem Doc“ aufgenommen. In 17 Minuten erläutern sie alles, was rund um das Coronavirus wichtig ist. Was muss ich tun, um mich und andere vor dem Virus zu schützen? Was sollte ich in diesen Tagen lassen? Und wie wahrscheinlich ist es, tatsächlich krank zu werden?

Alle Folgen finden Sie hier