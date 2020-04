Gesundheits-Podcast „vino Mit Dem Doc“ 33: Corona, die Dritte – Lockerung der Maßnahmen

Wilhelmshaven Ein weiterer Monat in der Corona-Krise. Gesundheitscoach Dr. Burkhard Jahn aus Schortens und die Bremer Journalistin Katharina Guleikoff sprechen in einer weiteren Corona-Folge des Gesundheits-Podcasts „Vino mit dem Doc“ darüber, wie sich unser Leben gerade gestaltet und wie wir durch diese Krise alle hindurch kommen.

Insbesondere geht es in dem am Sonntag aufgezeichneten Gespräch um die ersten Lockerungen in Deutschland. Viele Geschäfte haben seit Montag wieder geöffnet, die Schulen bereiten sich darauf vor, ihre Pforten nach und nach wieder zu öffnen. Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen und es wird dringend empfohlen, in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Art Mundschutz zu tragen.