Wilhelmshaven Laut, riskant und augenscheinlich zu schnell war ein Sportwagen im Stadtgebiet und am Südstrand unterwegs. Immer wieder fiel das Auto im Laufe des vergangenen Sonntages auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Mehrere Bürger beschwerten sich bei den Beamten über den auffälligen Wagen.

Das Auto soll laut Zeugen immer wieder stark beschleunigt haben. Das sei nicht zu überhören gewesen. Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen beobachteten das auffällige italienische Modell und damit das laute Aufheulen lassen des Motors sowie das laute Beschleunigen dann auch selber.

Quietschende Reifen

Zum negativen „Höhepunkt“ des Einsatzes kam es an der Einmündung Weserstraße/Jadeallee, so die Polizei. Dort fuhr das Fahrzeug mit quietschenden Reifen und laut aufheulendem Motor – trotz der Anwesenheit eines zivilen Streifenwagens und eines für alle erkennbaren Funkstreifenwagens – in die Weserstraße in westliche Richtung.

In der Luisentraße/Marienstraße stoppten die Beamten das Fahrzeug und stellten bei der Kontrolle fest, dass das vordere Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht war. Es befand sich hinter der Windschutzscheibe auf der Seite des Beifahrers, so dass auf einige Entfernung nicht mehr zu erkennen war.

Sowohl das Fahrzeug als auch das wiederholt unsachgemäße Anbringen des Kennzeichens war den Beamten bereits aus vorherigen Kontrollen bekannt. Erst einen Tag zuvor wurde der offenbar unbelehrbare 28-jährige aus Wilhelmshaven auf das unsachgemäße Anbringen aufmerksam gemacht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil der Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs besteht.

Die Beamten leiteten außerdem noch eine Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung ein. Außerdem war in der Folge die Betriebserlaubnis zum Führen dieses Fahrzeuges erloschen.

Bekannter teilt Kopfnuss aus

Ein Bekannter des Fahrers versetzte dem einschreitenden Polizisten während der Kontrolle dann auch noch plötzlich und völlig unerwartet eine Kopfnuss. Gegen den 53-Jährigen wurde ebenfalls ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten eingeleitet.

Aufgrund der Gesamtumstände bestand die Gefahr, dass der 28-Jährige seine Fahrt fortsetzen würde und damit die festgestellten Ordnungswidrigkeiten, insbesondere jedoch den Straftatbestand des Kennzeichenmissbrauchs, weiterführte. Darum stellten die Beamten das Fahrzeug letztlich zum Zwecke der Gefahrenabwehr sicher. Die Ermittlungen dauern an.