Hilfsaktion: Vynova spendet für Ukraine-Flüchtlinge

Wilhelmshaven Mit einem stolzen Betrag von 5000 Euro hat sich das Wilhelmshavener Chemie-Unternehmen Vynova an der gemeinsamen Hilfsaktion von Caritas, Diakonie und Nordwest-Zeitung zur Unterstützung von Ukraine-Flüchtlingen im Oldenburger Land beteiligt.

Bei der symbolischen Übergabe eines entsprechenden Spendenschecks unterstrichen die Projektbeauftragte des Unternehmens, Antonia Überall sowie Klaus Gohla als Mitglied der Geschäftsleitung und Betriebsratsvorsitzender Volker Neumann, wie wichtig es ihnen sei, einen eigenen Beitrag zur Unterstützung von geflohenen Menschen aus der Ukraine zu leisten, die im Oldenburger Land Schutz und Zuflucht suchen.

Hohe Spendensumme

Das evangelische Diakonische Werk für das Oldenburger Land und der katholische Caritas-Landesverband Oldenburg sammeln gemeinsam mit der Nordwest-Zeitung unter dem Motto „Wir lassen euch nicht allein“ Spenden für Menschen aus der Ukraine hier vor Ort.

Wenige Tage nach Kriegsbeginn startete die Aktion – und innerhalb kurzer Zeit spendeten die Leserinnen und Leser der NWZ bereits mehr als 300 000 Euro für den guten Zweck.

Weil mit dem gemeinsamen Hilfsprojekt nachhaltige Unterstützung der schutzbedürftigen Menschen geleistet werden soll, wird die Aktion auch noch länger andauern. Eine vorläufige Bilanz soll zu Pfingsten gezogen werden.

Spenden an die Aktion können übrigens auch steuerlich geltend gemacht werden. Dazu muss neben dem Namen auch die genaue Anschrift auf dem Überweisungsträger vermerkt werden. Verwaltungskosten werden übrigens von den Organisatoren getragen und nicht aus den Spenden finanziert.

Die Geschäftsleitung des PVC-Herstellers nahm die Hilfsaktion zum Anlass, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Sammelaktion ins Leben zu rufen, um zahlreiche Vorhaben für die Flüchtlinge der Ukraine im Nordwesten zu unterstützen. Spontan erklärte sich auch der Betriebsrat bereit, die Aktion mit einem Zuschuss aus der Sozialkasse zu unterstützen.

Vom 15. bis zum 25. März 2022 standen die Spendenboxen bereit. Der gesammelte Betrag wurde durch die Geschäftsleitung und den Betriebsrat großzügig aufgestockt, so dass eine Gesamtsumme von 5000 Euro zusammen gekommen ist und jetzt der NWZ für die Aktion „Wir lassen Euch nicht allein“ übergeben werden konnte.

Zeichen der Solidarität

Schon im Vorfeld hatte die Vynova-Gruppe als Zeichen ihrer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bereits 100.000 EUR an das Rote Kreuz gespendet. Die Mittel sollen für dringende humanitäre Hilfe und lebensrettende Maßnahmen in der Ukraine verwandt werden.

Vynova ist ein führender europäischer Hersteller von Chlor-Alkali-Produkten und PVC. Die Produkte spielen eine Schlüsselrolle bei der Herstellung zahlreicher Industrieprodukte und Konsumgüter und sollen helfen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Mit Produktionsstandorten in fünf Ländern und mehr als 1250 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen 1,3 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Vynova wurde 2015 gegründet und ist die Chlor-Vinyl-Plattform der International Chemical Investors Group (ICIG). Das Wilhelmshavener Werk war ursprünglich von dem britischen Chemiekonzern ICI gebaut worden. Mehrfach wechselte dann der Besitzer – auch EVC und Ineos gehörten dazu.