28 Mal mussten die Einsatzkräfte seit Samstag in Wilhelmshaven ausrücken: Sturmtief „Nadia“ hält die Feuerwehr auf Trab

Wilhelmshaven Sturmtief „Nadia“ hat die Feuerwehr Wilhelmshaven mächtig auf Trab gehalten: 28 Mal mussten die Einsatzkräfte seit Samstagmittag, 29. Januar, ausrücken, um umgestürzte Bäume, von Dächern herabgestürzte Dachziegel oder von Baustellen weggewehte Gegenstände zu sichern. An der Wiesbadenbrücke kam die Feuerwehr einem Bootseigner zur Hilfe und konnte so das Kentern seines Schiffes verhindern. Die Rollfock des Segelschiffes hatte sich selbstständig gemacht und durch den Sturm so verwickelt, dass der Eigner diese nicht allein wieder einholen konnte. In der Nacht rückten die Einsatzkräfte zudem mehrfach aus, um die geschlossenen Deichtore zu kontrollieren.