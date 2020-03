Jade-Weser-Port in europäischer Top 20

Wilhelmshaven Das Güterverkehrszentrum (GVZ) Jade-Weser-Port Wilhelmshaven nimmt in der am Mittwoch veröffentlichten Rangliste der Deutschen GVZ-Gesellschaft (DGG) mit Platz 16 erstmals einen Rang in den Top 20 der europäischen Güterverkehrszentren (Sechster in Deutschland, Rang eins in Niedersachsen) ein. Man verbesserte sich um 30 Plätze gegenüber der letzten Auswertung von 2015, teilte die Container Terminal Wilhelmshaven Jade-Weser-Port-Marketing GmbH mit.