Wilhelmshaven Ein Wilhelmshavener hat am Samstag, am Jahrestag der Reichspogromnacht, zwei Jugendliche beleidigt und den Hitlergruß gezeigt. Auf die herbeigerufene Polizei wollte er nicht hören. In der Nacht zuvor gab es zudem rechtsradikale Schmierereien.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf dem Theaterplatz in Wilhelmshaven. Die Polizei traf dort den alkoholisierten Mann an, der „lautstark seine rechtsradikale Gesinnung zum Ausdruck brachte“, wie es seitens der Polizei heißt. Dies tat er gegenüber zweier 15-jährigen Wilhelmshavenern. Beide haben einen Migrationshintergrund. Der 42-Jährige beleidigte beide „massiv“. zudem zeigte er den „Hitlergruß“.

Selbst als die Polizei schon da war, beleidigte der Mann die beiden Jugendlichen weiter, so dass ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Anstatt dem Platzverweis Folge zu leisten, beleidigte der Wilhelmshavener aber lieber die eingesetzten Beamten.

Das Ende vom Lied: Der 42-jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten diverse Anzeigen wegen Beleidigung und ein Ermittlungsverfahren wegen „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“.

Bereits in der Nacht zuvor wurde in der Kaakstraße unter anderem ein Hakenkreuz an eine Hauswand gesprüht. Der Staatsschutz vom Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Wilhelmshaven hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.