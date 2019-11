Wilhelmshaven An niedersächsischen Küsten sind drei tote Grindwale entdeckt worden. Die ersten Wal-Kadaver seien bereits am Dienstag auf der Insel Juist sowie am Rande der Leybucht im Landkreis Aurich angespült worden. Dies teilte die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer am Donnerstag in Wilhelmshaven mit. Beide Kadaver lägen in nicht zugänglichen Bereichen des Nationalparks. Ein dritter verendeter Wal wurde westlich von Borkum im Fahrwasser der Außenems gesichtet und wurde vom Tonnenleger „Gustav Meyer“ geborgen.

Veterinäre des Niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hätten alle drei Kadaver untersucht und Gewebeproben entnommen, um eine Seuchengefahr auszuschließen, hieß es. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz seien Grindwale streng geschützt, hieß es. Auch die Entnahme von Teilen der Tiere aus der Natur sei verboten.

Grindwale gehören zur Familie der Delfine. Da sie, wie die meisten Delfine, in Gruppen lebten, ist den Angaben zufolge eine gleichzeitige Strandung mehrerer Tiere nicht ungewöhnlich. Die männlichen Tiere können eine Länge von acht Metern erreichen, normal sind etwa drei bis sechs Meter. Grindwale kommen auf der Nordhalbkugel vor allem im Atlantik vor und verirren sich selten in die Nordsee.