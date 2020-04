Wilhelmshaven Derzeit gibt es keine bestätigten Corona-Fälle mehr in Wilhelmshaven. Zwei weitere Personen, bei denen das Covid-19-Virus nachgewiesen wurde, sind offiziell wieder genesen. Das meldete das Gesundheitsamt der Stadt am Dienstag. 23 Personen befänden sich derweil in behördlich angeordneter Quarantäne.

Statistisch werde für die Stadt zwar ein Corona-Fall geführt. Dabei handele es sich allerdings um eine Person, die sich bereits seit einiger Zeit in Baden-Württemberg aufhält.