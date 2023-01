Klinikum Wilhelmshaven: Mehr als 175 Stahlbetonpfähle bereits im Boden: Rohbau erst nach Sanierungskonzept vergeben

Wilhelmshaven Draußen auf der Großbaustelle für den Neubau des Klinikums Wilhelmshaven an der Friedrich-Paffrath-Straße sind seit 2. Januar auch wieder zwei Maschinen im Einsatz, um Löcher für die insgesamt 911 Stahlbetonpfähle bis zu 30 Meter tief ins Erdreich zu bohren. Jeder Koloss wiegt allein so viel wie 15 Elefantenbullen. Mehr als 175 Pfähle sind bereits im Boden. Drinnen im Projektbüro für den Neubau wird trotz aller Nachrichten zur wirtschaftlichen Lage des Krankenhauses an den weiteren Baufortschritten gearbeitet. Als Nächstes steht die Vergabe des Rohbaus an. Die Ausschreibung ist erfolgt, es wurde ein Bestbietender ermittelt, nur konnte der Auftrag noch nicht vergeben werden. Grund: Wie berichtet, erstellt das Klinikum aktuell ein Sanierungskonzept. Zu diesem gehört es, sowohl den Krankenhausbetrieb, als auch die Kooperation mit den Frieslandkliniken und das aktuelle Raum- und Funktionsprogramm zu überprüfen.

„Ziel ist ein bedarfsgerechter, zukunftsfähiger und wirtschaftlicher Neubau im Einklang mit den Sanierungszielen“ so Oliver Leinert, Geschäftsführer für den Neubau des Klinikums Wilhelmshaven.

An dem Neubau des Klinikums an sich gibt es überhaupt keinen Zweifel, wohl aber an der inhaltlichen Ausrichtung und Dimension. Das Ergebnis soll Ende Februar vorliegen und anschließend mit allen Beteiligten abgestimmt werden.

Alles wartet nun auf die neuen Zahlen. Erst wenn das Sanierungskonzept für das Klinikum insgesamt vorliegt, kann auch die Planung für den Neubau angepasst und mit dem Land Niedersachsen abgestimmt werden. Jede Veränderung des genehmigten Raum- und Funktionsprogramms muss ohnehin mit dem Land Niedersachsen vereinbart und genehmigt werden; Hannover steuert knapp die Hälfte der Kosten bei. Bisher sollte der Neubau Ende 2025 fertig sein.