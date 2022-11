Wilhelmshaven Auch in diesem Jahr wird es wieder eine offizielle Eröffnung der Sammlungswoche für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. geben. Dazu wird Oberbürgermeister Carsten Feist als Kreisvorsitzender des Volksbundes am Freitag, 11. November, ab 16 Uhr alle Interessierten in der Nordsee Passage begrüßen. Im Anschluss wird der Sammlungsauftakt durch das Marinemusikkorps Wilhelmshaven mit einem kleinen Konzert umrahmt. Mitglieder aus Rat, Verwaltung und öffentlichem Leben der Stadt Wilhelmshaven und der Bundeswehr werden den Sammlungsauftakt tatkräftig unterstützen. Die Veranstaltung dient zudem als Startschuss für die kommende Sammlungswoche, in der wieder Schüler*innen der Cäcilienschule, der Marion-Dönhoff-Schule und des Neuen Gymnasiums in den Wilhelmshavener Straßen von Haus zu Haus gehen, um für die Arbeit des Volksbundes zu sammeln. Auch die Bundeswehr wird sich wieder an den bekannten Stellen postieren und um Spenden bitten. Die Spenden dienen dem Volksbund bei der Durchführung seiner Arbeit, Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen sowie die Bildung und Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten zu fördern.