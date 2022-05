„Schwanensee“ nur Donnerstag im UCI Wilhelmshaven: Ballett-Klassiker auf Leinwand

Wilhelmshaven Am Donnerstag, dem 19. Mai um 20.15 Uhr erobert mit „Schwanensee” der romantische Ballettklassiker die Kinoleinwand im UCI Wilhelmshaven. Die prächtige Schwanensee-Inszenierung des Royal Ballet kehrt zur Bühne des Royal Opera House zurück, nachdem ihr Revival 2020 durch die Schließung der Theater im Zuge der Pandemie unterbrochen wurde. Dieser Klassiker des Repertoires zeugt von der dauerhaften Liebe zur Klassik und der angeborenen Musikalität des verstorbenen Choreografen Liam Scarlett, die auch in dieser Inszenierung ganz deutlich werden. In der Rolle der Odette/Odile ist die Star-Ballerina Lauren Cuthbertson zu erleben. Die Live-Übertragung dauert 3 Stunden und 20 Minuten (einschließlich zweier Pausen.) Zur Einstimmung auf einen unvergesslichen Kinoabend, lädt UCI alle Gäste zu einem Glas Sekt ein.