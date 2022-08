Theater am Meer stimmt auf neue Saison ein: Einblicke in die neue Spielzeit

Wilhelmshaven Wer wissen wollte, wie es Backstage im Theater am Meer (TaM) in der Kieler Straße in Wilhelmshaven aussieht, war am Sonntag, 14. August, beim Tag der offenen Tür im TaM genau richtig. Nach über zwei Jahren öffnete sich das kleine Zimmertheater wieder seinen Gästen. Fast 90 Jahre alt und rüstiger denn je zeigte sich das Theater beim traditionellen „Tag der offenen Tür“ vor Beginn der Theatersaison 2022/2023. Die Theatercrew stellte sich vor und hatte für jeden ein offenes Ohr. Alles was man über das Theater schon immer mal wissen wollte, hier war der richtige Ort und auch Zeitpunkt, diese Fragen zu stellen.

Komödien und Thriller

Das Theater beginnt am 28. September seinen 90-zigsten Geburtstag und gab hier am Sonntag schon mal mit vier Programmblöcken einen Einblick in die kommende Spielzeit, in der von der Komödie über einen Thriller bis hin zum Theater-Projekt der bühneneigenen Theaterschule und Leseprogramme für jeden Geschmack etwas dabei ist. 25 Mitwirkende der einzelnen Produktionen, stellten diese in Kurzform vor und erhielten den verdienten Applaus dafür. Arnold Preuß der Theaterleiter versprach dem Publikum: „Wir werden bei jeder Veranstaltung im laufenden Jahr unseren Geburtstag feiern“.

Abonnenten freuen sich

„Wir freuen uns schon, können gar nicht sagen wie“, war von einer treuen Abonnentengruppe zu hören. Führungen durch das Haus standen auf dem Programm, alle Abteilungen konnten von den TaM-Fans und denen, die es werden wollen, eingesehen werden. Für Informationen und Kartenverkäufe stand das Abonnementsbüro offen. Das Theatercafé „Kulissensnack“ versorgte die Gäste mit warmen und kalten Getränken und im Theaterhof mit leckerer Bratwurst. Durch das Programm führten kurzweilig Ulrike Schütze und Arnold Preuß.