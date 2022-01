Vortrag im Küstenmuseum Wilhelmshaven: „Charlotte Sophie Gräfin Bentincks Reise im Jahr 1758“

Wilhelmshaven Am Mittwoch, den 2. Februar um 15 Uhr, referiert Dr. Christina Randig über Charlotte Sophie Gräfin Bentick. Die einstige Herrin von Varel und Kniphausen ging im Jahr 1785 auf große Reise. Ihr Weg führte sie von Wien durch Oberitalien, die Schweiz und Lothringen bis nach Tübingen. Einzigartig im Vergleich zu anderen

Fürstinnenreisen der Zeit sind der Ablauf und die Absichten, die sie mit dieser Unternehmung verfolgte oder die sich unterwegs spontan ergaben. Geleitet wurde die Gräfin Bentinck nämlich von ihrem starken Bildungsinteresse, ihrem Wunsch nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der Vertiefung ihrer persönlichen Kontakte. Aber auch die

Notwendigkeit, für ihre Kinder einen sicheren Studienort und für sich selbst einen Wohnsitz zu finden, waren zielsetzend. Hierbei unterstützte sie besonders Voltaire, der sie gerne dauerhaft in der Schweiz in seiner Nähe gesehen hätte, nachdem sie ihre aldenburgische Herrschaft verloren hatte. Das Tagebuch der Fürstin und die Korrespondenz mit der Mutter in Varel geben detailliert Auskunft über die Reise. Vor kurzem erschien Christina Randigs Buch „En chemin. Charlotte Sophie Gräfin Bentincks Reise im Jahr 1785“. Es wird um Anmeldung bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung gebeten. Weitere Informationen unter (04421) 40 09 40 oder auf www.kuestenmuseum.de. Die Kosten pro Person betragen fünf Euro.