Wilhelmshaven Mehrmals im Jahr überträgt das Filmtheater Aufführungen zum Beispiel aus der Opéra national de Paris oder dem Royal Opera House in London sowie dem russischen Bolshoi Theater in Moskau – oft als Live-Übertragung, was dem Ganzen eine authentische Atmosphäre verleiht.

Gute Alternative

Zugegeben: Der reine Opernbesuch ist immer noch ein nicht vergleichbares Erlebnis. Sound, Lichtverhältnisse und dazu die Kameraführung: Alles ist im Kino anders. Aber wer fährt regelmäßig für eine Opern- oder Ballettaufführung nach Hamburg, Düsseldorf oder gar in die Mailänder Scala? Ganz zu schweigen von einem Besuch der Metropolitan Opera in New York oder der Arena in Verona? In Corona-Zeiten ist das Reisen von Haus aus eher schwierig. Zum UCI in der Bahnhofstraße dagegen ist der Weg nicht weit, man sitzt warm, trocken und gemütlich im Kinosessel und hat den besten Blick auf „die Bühne“ sprich: Großleinwand – viele Rundum-Infos und ein Blick hinter die Kulissen inklusive. Das alles zum bezahlbaren Preis. Kein Ersatz für die großen Opernhäuser dieser Welt, aber eine gute Alternative. Inszenierungen wie in Paris oder London sind schon aus finanziellen Gründen für den Normalbürger kaum möglich; nicht zuletzt, da die Eintrittskarten ein Vielfaches von dem schon recht hohen Preis des Kinotickets kosten. Wer Kunst im Kino selbst einmal erleben möchte: Mit „ Romeo und Julia“ als Ballettaufführung am 20. Februar, um 15 Uhr im UCI Kino beginnt die Saison auch in Wilhelmshaven.

Großer Klassiker

Seit seiner Schöpfung durch den Leiter des Royal Ballet Kenneth MacMillan und seiner Premiere im Jahr 1965 ist dieses Stück zu einem großen Klassiker des modernen Balletts geworden. In dieser Aufführung versucht das unglückliche Liebespaar, sich im farbenfrohen, geschäftigen Verona der Renaissance zurechtzufinden, in dem reges Markttreiben allzu schnell in einen Schwertkampf ausartet und eine Familienfehde sowohl für die Montagues als auch die Capulets in einer Tragödie endet. In den Titelrollen glänzen Marcelino Sambé als Romeo und Anna-Rose O’Sullivan als Julia. Die Sondervorführung von „Romeo und Julia“ als Aufzeichnung vom 3. Februar wird mit deutschen Untertiteln gezeigt und dauert ca. drei Stunden inklusive Pausen. Ein Glas Sekt zur Einstimmung gehört auch im Kino dazu.