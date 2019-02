Luxusliner in der Jadestadt

Wilhelmshaven Das knapp 200 Meter lange Kreuzfahrtschiff „Saga Sapphire“ wird am Samstag, 9. Februar, in Wilhelmshaven festmachen. Wer die Ankunft am Hannoverkanal miterleben möchte, muss allerdings früh aufstehen. Das Schiff wird um 7.30 Uhr festmachen. Als guten Aussichtspunkt empfiehlt Niedersachsen Ports den Rüstringer Berg, die Zufahrt dorthin erfolgt über die Straße Zum Ölhafen. Zuletzt hat vor acht Jahren mit der „Europa“ ein Kreuzfahrtschiff in Wilhelmshaven Station gemacht. Die „Saga Sapphire“ war bei ihrer Fertigstellung im Jahr 1981 eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.