Besatzung wird mit ihrem Schiff voraussichtlich Mitte April 2022 nach Wilhelmshaven zurückkehren: Einsatzgruppenversorger wird Flaggschiff im NATO-Einsatz

Wilhelmshaven Am Dienstag, den 1. Februar, sollte der Einsatzgruppenversorger (EGV) „Berlin“ seine Heimatbasis Wilhelmshaven verlassen, um sich der Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1) anzuschließen, wo es als Flaggschiff fungiert. Aber Corona und eine Reparatur an Bord machten der Besatzung einen dicken Strich durch die Rechnung. 15 Besatzungsmitglieder wurden kurz vor dem Auslauftermin bei einem PCR-Test positiv auf Corona getestet.

Infizierte wurden isoliert

Die betroffenen Soldaten wurden von Bord gebracht und isoliert, teilte der Kommandant der “Berlin”, Fregattenkapitän Stefan Klatt in einem Pressegespräch mit. “Sie werden, nachdem sie sich freigetestet haben, nachgeflogen und an Bord zurückkehren.

Auswirkungen auf den Einsatz hat das verspätete Auslaufen nicht, versicherte der Kommandant. Auf dem Marschbefehl des Schiffes, das nun am Mittwoch in See ging, stehen die Kontrolle und der Schutz strategisch wichtiger Seewege in Nordatlantik und der Nordsee. „Meine Besatzung und ich freuen, in den kommenden Monaten an der Standing NATO Maritime Group 1 teilzunehmen. Die gemeinsamen Manöver und Übungen mit befreundeten Nationen im Rahmen der NATO sind ein wichtiger Bestandteil unseres Auftrags. Sie sind eine gute Möglichkeit, das eigene Können zu zeigen und sich stets weiter zu verbessern“, sagte Fregattenkapitän Stefan Klatt. Ein Highlight wird das Manöver „Cold Response“ vor Norwegen sein. An Bord der “Berlin” ist ein international besetzter 18-köpfiger Stab unter Führung des niederländische Commander Task Group, Commodore A. van de Sande.

Hoffen auf Landgänge

„Trotz der weiterhin herrschenden COVID-19 Pandemie hoffen wir, in den kommenden Auslandshäfen an Land gehen zu dürfen. Gerade nach unseren Einsätzen in den letzten beiden Jahren, in denen uns pandemiebedingt leider kein Landgang möglich war, ist das jetzt eine großartige Gelegenheit, fremde Länder und Menschen wie auch Sitten und Gebräuche kennenzulernen“, erklärt Fregattenkapitän Stefan Klatt zum bevorstehenden Einsatz. Die knapp 210-köpfige Besatzung wird mit ihrem Schiff voraussichtlich Mitte April 2022 nach Wilhelmshaven zurückkehren.