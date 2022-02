Ukraine-Krieg: „Erfurt“ verlegt an die Nordflanke: Gedrückte Stimmung beim Ablegen der „Erfurt“

Wilhelmshaven Am Samstag lief die Korvette „Erfurt” unter besonderen Umständen von Wilhelmshaven aus, um sich der Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1)anzuschließen. Familienmitglieder waren keine vor Ort, die Stimmung war gedrückt. Der multinationale Marineverband ist vor allem für die Kontrolle und den Schutz strategisch wichtiger Seewege in Nordatlantik, Nordsee und Ostsee zuständig, teilte das Presse- und Informationszentrum der Marine (PIZ) mit. Vorgesehen war das Kampfschiff eigentlich für einen Einsatz an der UNIFIL-Mission (United Nations Interims Force in Lebanon) im Mittelmeer.

Enge Verbundenheit

Die Zuspitzung der Russland-Ukraine-Krise und die verstärkte Bedrohung, die insbesondere Deutschlands Partner in Osteuropa drohen könnte, nimmt die Marine zum Anlass, das Kampfschiff der Klasse 130 statt ins Mittelmeer in nördliche Gewässer zu entsenden. „Für die Politik zeigt dies, dass die Marine in dieser schwierigen Situation politische Schwerpunktsetzungen mit geringem Aufwand, maximaler Aufmerksamkeit und dazu meist noch im hoheitsfreien Raum der Hohen See demonstrieren kann, betonte Vizeadmiral Jan C. Kaack, Befehlshaber der Flotte. Die Verstärkung der Aktivitäten an der Nordflanke sind ein konkreter Ausdruck der Deutschen Marine für die enge Verbundenheit mit ihren Bündnispartnern. Unsere Alliierten und Bündnispartner können darauf vertrauen, dass die Deutsche Marine ihren Beitrag zur Stärkung der Einsatz- und Verteidigungsbereitschaft der NATO leistet, führte der Befehlshaber weiter aus. Die Standing NATO Maritime Group 1, kurz SNMG 1, wird zumeist aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie einem Versorgungsschiff der Flotten nahezu aller NATO-Mitgliedsstaaten, darunter immer ein Schiff aus Deutschland gebildet. Mit diesen multinationalen Einheiten sind die Hauptfähigkeiten des Verbands vor allem Kontrolle und Schutz strategisch wichtiger Seewege gegeben. Im Frieden operiert die Standing NATO Maritime Group 1 vor allem in Nordatlantik, Nordsee und Ostsee, kann bei Bedarf aber sofort in andere Krisengebiete verlegt werden, so das PIZ Wilhelmshaven.

Besondere Vorzeichen

Ebenfalls in See ging am Samstag das Flottendienstboot „Alster“. Das deutsche Aufklärungsschiff, dass auf das Überwachen von See- und Küstengebiete spezialisiert ist, ist in die Ostsee auslaufen, um Auge und Ohr nicht nur für die Marine, sondern für die gesamte Bundeswehr zu sein, teilte das PIZ weiter mit. Von Siemtje Möller (Staatssekretärin im Bundesministerium der Verteidigung) war zu hören, dass das Schiff unter besonderen Vorzeichen ausläuft. Sie sagte: „Nach der beispiellosen Aggression Russlands in der Ukraine gilt es entschlossen zu handeln. Die aktuelle Lage erfordert eine deutliche Reaktion gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern der Allianz. Wir stärken mit dem Einsatz der Korvette „Erfurt” die Reaktionsfähigkeit der ständigen NATO-Einsatzverbände und erhöhen unseren Beitrag abermals. Für den Einsatzverband stellen wir derzeit das Flaggschiff, den Einsatzgruppenversorger „Berlin” und seit heute die “Erfurt”. Deutschland steht unverbrüchlich zu seinen Verpflichtungen in der NATO”!