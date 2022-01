Austausch in der Wiemkerei: „Stunde der Wintervögel“

Wilhelmshaven Wie in jedem Jahr fordert der NABU am ersten Wochenende des Jahres Naturfreunde dazu auf die Vögel in ihrem Wohnumfeld zu zählen. Schon seit 5 Jahren beteiligt sich der NABU Wilhelmshaven gemeinsam mit grün&bunt mit einer Aktion an diesem Projekt. In diesem Jahr können sich Interessierte am 8. Januar auf der Wiemkerei im Stadtpark zum Austausch und zur Information treffen. Von 14 bis 16 Uhr steht dort das Team von grün&bunt mit Zählbögen und Infos bereit. Hier können auch Zählbögen abgegeben werden, die das Team dann anschließend per Internet meldet. Keine Anmeldung, keine Kosten. Infos: Tel. 56 03 88 oder