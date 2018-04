Nur mit Bussen an die Jade

Wilhelmshaven Während einer Vollsperrung will die Bahn auf ihrer größten Baustelle in Niedersachsen zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg in den kommenden Tagen kräftig vorankommen. Von diesem Freitagabend bis einschließlich Dienstagabend (27. April bis 1. Mai) pendeln deshalb Busse statt Züge auf der Strecke, wie DB und Nordwestbahn ankündigten.

Der üblicherweise an Wochenenden fahrende Inselbus von Oldenburg zum Fähranleger in Bensersiel und Harlingersiel verkehrt deshalb auch am Montag und Dienstag. Über das lange Pfingstwochenende kommt es erneut zu einer Vollsperrung. Während der Sperrung wird zwischen Varel und Sande die weitere Gleiserneuerung vorbereitet.

Bis zum Frühjahr 2020 sollen die Gleisarbeiten und zwei Jahre später auch die Elektrifizierung der Strecke beendet sein. Die Gesamtkosten betragen 885 Millionen Euro.