Wilhelmshaven Im Herbst 2019, genauer am 20. September gegen 12.30 Uhr, kam es in Wilhelmshaven in der Güterstraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit jetzt mit einem Bild um Hilfe bei der Suche nach der mutmaßlichen Diebin und Computerbetrügerin.

Mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte kam es laut Polizei nur wenige Minuten später zu zwei Abhebungen. Eine Frau hob einmal um 12.37 Uhr und einmal um 12.38 Uhr an einem in der Freiligrathstraße bei einem Verbrauchermarkt befindlichen Geldautomaten jeweils 500 Euro ab.

Die Polizei Wilhelmshaven sucht nach dieser Frau (Foto: Polizei)

Beide Abhebungen wurden von einer Überwachungsanlage erfasst. Auf dem Bild ist eine Frau mit einem Kopftuch mit Punkten zu sehen. Da die bislang getroffenen Ermittlungsmaßnahmen nicht zu einer Identifizierung der Täterin oder anderer beteiligter Personen geführt haben, wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Personen, die die Frau auf dem Foto kennen oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, die eine Identifizierung ermöglichen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.