Projekt zur Studienvorbereitung ausländischer Studierender erfolgreich angelaufen: Erfolgreicher Start des Jade Kollegs

Wilhelmshaven.oldenburg /Elsfleth  Das Jade Kolleg, ein Projekt zur Studienvorbereitung ausländischer Studierender, ist an der Jade Hochschule erfolgreich angelaufen. Elf Teilnehmer_innen aus Ägypten, Aserbaidschan, Brasilien, China und Syrien nehmen in diesem Semester an dem Angebot teil. Kernstück des Jade Kollegs ist die Vermittlung der allgemeinen und fachbezogenen Sprachkenntnisse, die den Schlüssel für ein erfolgreiches Studium darstellen. Neben der sprachlichen Hürde stehen internationale Studienanfänger_innen häufig vor der Herausforderung, dass sie in der Regel mit dem deutschen Bildungssystem und der Verwaltung nicht vertraut sind.

Aus diesem Grund stützt sich das Konzept des Jade Kollegs – neben der Vorbereitung auf die Sprachprüfung zum Studium und dem Besuch erster Fachvorlesungen – auf die beiden Säulen „Interkulturelle Integration“ und „Studienorganisation“. „Wir freuen uns, dass sich die Gruppe bereits gut in die Hochschule integriert hat“, berichtet Nele Hellmold, Projektkoordinatorin des Jade Kollegs. Mit Siniša Vučenović konnte die vakante Stelle für die Durchführung des Deutschunterrichts besetzt werden. Seinerzeit ebenfalls als internationaler Student in Deutschland kennt Vučenović die Herausforderungen der Zielgruppe aus eigener Erfahrung und ist somit in jeder Hinsicht ein Zugewinn für das Projekt. „Mit dem Jade Kolleg werden nicht nur verbesserte Bedingungen für qualifizierte Studierende geschaffen, sondern es stellt auch einen Mehrwert für die Internationalisierungsstrategie der Jade Hochschule dar“, sagt Andrea Menn, Leiterin des International Office.

Die Erfahrungen der Teilnehmer_innen gibt es unter youtube.com/watch?v=aSibC5EEg. Das Jade Kolleg ist ein einjähriges Studienvorbereitungsprogramm, in dem zunächst 25 Plätze pro Jahr für internationale Studierende mit einer Hochschulzugangsberechtigung geschaffen werden. Gestartet ist das Projekt im Wintersemester 2021/22 und wird vom DAAD mit 500.000 Euro bis zunächst Ende 2022 gefördert.