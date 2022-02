Bedrohung digital: Onlinevortrag am 9. März: „Respekt im Netz“

Wilhelmshaven Zum Internationalen Frauentag am 8. März veranstaltet die Gleichstellungsstelle der Jade Hochschule am 9. März um 16 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema: „Respekt im Netz – verantwortungsvolles Handeln im digitalen Raum“. Begegnung und Kommunikation verlagern sich – auch intensiviert durch die Corona Pandemie – vermehrt in den digitalen Raum. Das Internet sowie webbasierte Programme bieten dafür zahlreiche Möglichkeiten. Webkonferenzen und Chats sind beispielsweise aus dem Alltag und der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Doch wie geht man mit verletzendem Verhalten, Grenzüberschreitungen oder Bedrohungen wie etwa Cybermobbing in digitalen Räumen um und wie kann man sich davor schützen? Welche Möglichkeiten gibt es im Hinblick auf den Schutz der eigenen Daten, um sich sicher im Internet zu bewegen? Die Referentinnen Gesa Lindenau und Julia Liebe sind unter anderem in der Beratung bei Juuuport.de, einer Online-Beratung von jungen Menschen für junge Menschen, tätig. Ziel ist die Unterstützung bei Problemen im Netz. Dazu gehören Themen wie Cybermobbing, Datenschutz und Sexting. Der Vortrag richtet sich an alle Geschlechter und berücksichtigt insbesondere die Lebensrealität von Frauen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung per E-Mail unter gleichstellungsbeauftragte@jade-hs.de wird gebeten. Rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmenden einen Link zur Videokonferenzplattform Zoom.