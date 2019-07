Wilhelmshaven Der Doc hat sich Anfang des Jahres in unserer Podcast-Folge #20 Vorsätze und Ziele vorgenommen, in diesem Jahr einen Halbmarathon zu laufen. Diesem Ziel ist er schon ein Stück weiter und hat sich dem NWZ-Lauftraining „Lauf geht’s – gemeinsam zum Halbmarathon“ angeschlossen. Bei einer Trainingseinheit habe ich ihn besucht. Wir schauen mal an wie er sich schlägt und sprechen danach darüber wie jeder von uns seine sportliche Leistungsfähigkeit steigern kann.