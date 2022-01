Derbe Gags und jede Menge gute Stimmung verbreitete der Comedian Markus Maria Profitlich im Pumpwerk: „Er sieht aus wie ein dicker Legionär aus einem Asterixheft“

Wilhelmshaven Aus über zwei Millionen Gags in 35 Jahren mit 14.227 Bühnen- und Fernsehauftritten präsentierte Comedian Markus Maria Profitlich jetzt eine mitreißende Auswahl im Kulturzentrum Pumpwerk. „Mein zweiter Auftritt in diesem Jahr, von insgesamt sechs“, wie der Comedian halb belustigt, halb bitter verkündete. Er, der eher nachdenkliche Komiker, der aus seiner 2018 diagnostizierten Parkinsonerkrankung auch auf der Bühne keinen Hehl macht, unterhielt sein Publikum in Wilhelmshaven auf teils makabre Art. Die Jubiläumstour „35 Jahre Mensch Markus“ trug eindeutig Profitlichs Handschrift: Wackelpudding sei seine Lieblingsspeise. Schlagsahne schlage er im Nu. Nur Champagnergläser stapeln oder Mikado spielen, das sei vorbei, so der Comedian.

Erster Auftritt gleich nach der Geburt

Seinen ersten Auftritt habe er bereits gleich nach der Geburt gehabt. Da sei er, zwölf Pfund schwer, von der Nonne in der Geburtsklinik herumgezeigt worden. Markus Maria Profitlich erinnerte die Silberpudel im Publikum an seine Entdeckung für „RTL Samstag Nacht“ durch deren Produzenten Jacky Dreksler. Dieser soll den Comedian folgendermaßen beschrieben haben: „Er sieht aus wie ein dicker Legionär aus einem Asterixheft“. Aus dieser legendären Comedyserie würden Sketche wie „der Gruß aus der Küche“ stammen, in dem Assistentin Ingrid Einfeldt – im wahren Leben seine Ehefrau – in Kochkleidung auf die Bühne lief und „Hallo“ rief. Sie war in vielen Sketchen seine Partnerin, z. B. als Markus Maria Profitlich mit einem Messer im Bein auf die Bühne humpelte und sie umständlich den Anamnesebogen ausfüllte. Laut Profitlich hätten Frauen sowieso keine Ahnung vom männlichen Körper. Er kenne sich ja auch nicht mit Waschmaschinen aus.

Witze unterhalb der Gürtelinie

Witze unterhalb die Gürtellinie gehörten auch diesmal wieder zur Show, seien aber eigentlich nicht sein Niveau, so der Comedian. Aber er müsse sich seinem Publikum anpassen. Dieses klopfte sich auch im Pumpwerk vor Vergnügen auf die Schenkel, als Markus Maria Profitlich als Hausfrau in Kittelschürze den Bofrostmann vertrieb, von seinen Erfahrungen beim Piercing berichtete oder einen Klempner mimte, „einen echten Durchlauferhitzer auf zwei Beinen“. Als Selbstoptimierer komme er auf 63.412 Schritte täglich. Er lege einfach den Schrittzähler auf den laufenden Schwingschleifer. Könige der Selbstoptimierer seien auch Rennradfahrer. In ihren Radlerhosen, zwei Nummern zu klein und ohne Unterhose getragen, sähen sie zwischen den Beinen aus wie vakuumierte Igel. Mit dem Sketch über den hundertjährigen Onkel Hubert, dessen Spiegelbild schwarz-weiß sei, kam Markus Maria Profitlich noch einmal auf seine Erkrankung zurück. Hier passe nun sein Zittern, meinte der 61-Jährige. Der Onkel spielte gegen Ende noch einmal eine Rolle, als dieser beerdigt werden sollte und Markus Maria Profitlich aus Versehen in die Grube fiel. Als Zugabe sang der Comedian „Kiss“ von Prince und lüftete das Geheimnis dessen hoher Stimme, nämlich eine Klammer im Schritt...