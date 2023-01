Täter mit Schusswaffe: Fressnapf-Markt in Wilhelmshaven überfallen

Wilhelmshaven Eine räuberische Erpressung wurde der Polizei am Montagabend gegen 19 Uhr in Wilhelmshaven gemeldet. Zur Tatzeit soll ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Kassenbereich eines Tierbedarfsmarktes in der Ebkeriege betreten haben.

Nach Ansprache durch eine Mitarbeiterin forderte er unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe der Kasse samt Tageseinnahmen. Nachdem ihm das verwehrt blieb und die Angestellte lautstark ihren Filialleiter zur Hilfe rief, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und ca. 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur, trug dunkle Jeans, eine dunkle Regenjacke und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Eine Maske war über Nase und Mund gezogen, darunter war ein schwarz-grauer und ungepflegter Bart zu sehen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

