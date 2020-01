Wilhelmshaven Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße in Wilhelmshaven einen Mann dabei, wie er von zwei Alkoholflaschen die Sicherungsetiketten entfernte und die Flaschen in die Innentaschen seiner Jacke steckte.

Als der 38-jährige Wilhelmshavener den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen, sprach der Mitarbeiter den Mann an, der dem Angestellten zunächst folgte. Plötzlich schlug er diesen aber und versuchte aus dem Markt zu fliehen. Nach einem kurzen Handgemenge brachte der Mitarbeiter den Ladendieb zu Boden und anschließend mit einem Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro des Marktes.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von 2,57 Promille, so dass er bis 22.30 Uhr von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Ladendiebstahls eingeleitet. Das Diebesgut verblieb im Geschäft.