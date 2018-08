Wilhelmshaven Razzia in Wilhelmshaven: Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Mittwochvormittag drei Wohnungen im Stadtgebiet von Wilhelmshaven durchsucht. Demnach wird gegen einen 43-Jährigen wegen Betrugsverdacht ermittelt. Der Mann soll „in einer bislang unbekannten Anzahl von Fällen“ unter anderem Wohnungen vermittelt haben und dafür „unter Ausnutzung von den Notlagen der Wohnungssuchenden“ Provisionen genommen haben. Dadurch seien Geschädigte in finanzielle Not geraten, hieß es am Donnerstag weiter

Bei den Wohnungsdurchsuchungen kamen auch Beamte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz, mehrere Datenträger wurden beschlagnahmt. Sie werden nun ausgewertet. Der Tatverdächtige wurde nach Polizeiangaben nach der Razzia wieder auf Freien Fuß gelassen.