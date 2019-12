Wilhelmshaven Es war bereits die vierte Kontrolle von Shisha-Bars in den vergangenen 14 Monaten. Am Freitagabend nahmen Einsatzkräfte von Zoll und Polizei eine neue Bar ins Visier, die erst vor Kurzem in der Wilhelmshavener Innenstadt eröffnet hatte.

Wie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland noch in der Nacht zu Samstag mitteilte, wurden die Beamte auch dieses Mal fündig. Unterstützt von Beamten der Bereitschaftspolizei Oldenburg und Suchhunden, fanden die Fahnder unversteuerten Wasserpfeifen-Tabak. Rund fünf Kilogramm wurden beschlagnahmt. „Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig diese anlassunabhängigen Kontrollen sind, so dass sich die im engen Schulterschluss agierenden Behörden einig sind, in dem Bereich nicht nachzulassen.“, heißt es seitens der Polizei.

Mit dieser Kontrolle haben die Behörden alle im Stadtgebiet Wilhelmshaven befindlichen Bars einmal unter die Lupe genommen.