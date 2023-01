Rüstersieler Groden:Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht: Brandgeruch durch Glutnester in einem Kohlehaufen

Wilhelmshaven Der Geruch von Grillfeuer lag am Montagabend über Teilen der Stadt – und rief die Feuerwehr Wilhelmshaven auf den Plan: Weil viele Anrufe in der Gemeinsamen Leitstelle Friesland-Wilhelmshaven sowie bei der Leitstelle der Polizei eingegangen waren, hatten sich die Einsatzkräfte am späten Abend auf den Weg gemacht, um den Grund für die erhebliche Geruchsbelästigung im Bereich Voslapp und Rüstersiel zu suchen. Tatsächlich konnten die Einsatzkräfte bei ihrer Erkundungsfahrt auch Brandrauch in Rüstersiel wahrnehmen. Nach kurzer Suche stellte sich heraus, dass der Grund für Rauch und Brandgeruch ein Kohlelager im Rüstersieler Groden war.Dort glimmten auf einem der Lagerplätze Glutnester in einem Kohlehaufen und verursachten eine Rauchentwicklung. Grund dafür war vermutlich eine Selbstentzündung, zu der es unter bestimmten Voraussetzungen kommen kann, wenn durch die Oxydation von Kohle Wärme entsteht. Der betroffene Betrieb hatte bereits mehrere Bagger- und Radladerfahrer hinzugerufen. Diese zogen die betroffenen Stellen auseinander, verteilten die Kohle und verdichteten sie, damit durch Abschluss des Sauerstoffs schließlich die Glut erstickte.Die Maßnahmen zeigten bereits nach kurzer Zeit Wirkung: Die Rauchentwicklung ließ merklich nach. Mit einer Drohne mit Wärmebildkamera unterstützte die Feuerwehr die Arbeiten des Betriebs. Nach rund zwei Stunden waren die Arbeiten so weit vorangeschritten, dass weitere Maßnahmen auf den kommenden Morgen verschoben werden konnten. Bei Tageslicht sollen nun die Verdichtungsarbeiten durch den Betrieb weitergeführt werden.Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Vorsorglich wurden die Anwohner*innen jedoch über Katwarn und Facebook aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

