Wilhelmshaven Bei einem schweren Unfall auf dem Friesendamm in Höhe der Langeoogstraße sind am Dienstag gegen 14.10 Uhr vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 26-Jähriger war mit seinem Auto auf dem Friesendamm in nördliche Richtung unterwegs. Dabei übersah er den stehenden Wagen eines 66-jährigen Wilhelmshaveners und fuhr auf diesen auf. Dadurch wurde das Auto des 66-jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben. Es kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 52-Jährigen.

Beide Autos wurden nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Der Sattelzug rollte circa 20 Meter unkontrolliert weiter und erfasste frontal auf der Gegenfahrbahn den Wagen eines 23-jährigen Fahrers, der darin eingeklemmt wurde und von der Berufsfeuerwehr befreit werden musste. Ein Rettungshubschrauber brachte den Wilhelmshavener anschließend ins Klinikum nach Wilhelmshaven.

An allen Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Straße nahe der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.