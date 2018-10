Wilhelmshaven Die Instandsetzungsarbeiten an der Ostkammer der Seeschleuse in Wilhelmshaven sind abgeschlossen. Das teilte das des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Wilhelmshaven (WSA) am Dienstagabend mit. Demnach konnten die Schleusentore erfolgreich ausgetauscht werden. Am Mittwochmittag solle der Betrieb drei Tage früher als geplant wieder regulär aufgenommen werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Lesen Sie auch: Betriebe vom Schiffsverkehr abgekoppelt

Die Seeschleuse war seit dem 7. Oktober außerplanmäßig gesperrt worden. Grund dafür waren mehrere Schäden an der Drempeldichtung und an den Unterwagen der Schiebetore, die sich deshalb nicht mehr bewegen ließen. Vertreter der maritimen Wirtschaft hatten mit Empörung auf die Sperrung reagiert, da der Innere Hafen mit seinen Betrieben für fast drei Wochen komplett vom Schiffsverkehr abgeschnitten war. Das betraf unter anderem Rhenus Midgard, Bohlen und Doyen, Nordfrost und den Jade-Dienst.