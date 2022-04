„Sea Triumph” kommt aus Hamburg: Crewwechsel in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven  Der mit 92752 BRZ vermessene Bulkcarrier „Sea Triumph”, knapp 292 Meter lang und 45 Meter breit, wurde am Dienstag aus Hamburg kommend durch die Seeschleuse in den Inneren Hafen Wilhelmshavens bugsiert. Die „Neptun Schiffahrts-Agentur GmbH” in Wilhelmshaven gab bekannt, dass fünf Schlepper den Bulkcarrier an den Hannoverkai brachten, wo ein Crewwechsel stattfand. Das 2012 gebaute Frachtschiff kam aus Hamburg an die Jade und soll dem Vernehmen nach zwei oder drei Tage im Hafen bleiben. Der Hannoverkai im tideunabhängigen Nordhafen Wilhelmshavens eignet sich aufgrund seiner Größe ideal für Projektverladungen inklusive Bauprojekte für den Seeverkehr, Schiffsausrüstungen, Reparaturen, wie in den vergangenen Monaten bei den Containerfrachtern „ER Los Angeles”, „Gardiner” und „Maersk Kansas”, die zwischen 2556 und 5514 Standartcontainer tragen und wie in diesem Fall für den Wechsel der Besatzung.