Wilhelmshaven Ein seit Mittwochabend vermisster 12-Jähriger hat sich am Donnerstag gemeldet. Das teilt die Polizei mit.

Fast zeitgleich hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und auch mit einem Bild nach dem Jungen gesucht. Er war am Mittwoch nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Eltern machten sich daraufhin zunächst selbst auf die Suche. Die blieb jedoch erfolglos, so dass gegen 22.30 Uhr die Polizei verständigt wurde.

Am Donnerstagnachmittag dann meldete er sich laut Polizei aus Köln. Er soll sich in einen Bus gesetzt haben und bis in die Rheinmetropole gefahren sein. Zu den Hintergründen können laut Polizei derzeit keine Angaben gemacht werden.