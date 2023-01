Schließung des Toilettenhauses hat fatale Folgen: Marktbeschicker: Wochenmarkt wird gefährdet

Wilhelmshaven Bei einem gemeinsamen Besuch auf dem Wochenmarkt in Fedderwardergroden haben am Sonnabend, 7. Januar, Vertreter der SPD-Nord und des Fördervereins City-Nord den Marktbeschickern ihre volle Unterstützung zugesichert, den Wochenmarkt zu erhalten und sich aktiv um die Wiederinbetriebnahme der Toiletten-Anlage einzusetzen. Ein entsprechender Antrag wurde durch den SPD-Ratsherrn Manuel Baruschke aus Fedderwardergroden in den Rat der Stadt Wilhelmshaven eingebracht. Dieser Antrag wird in der nächsten Sitzung des Rates beraten.

„Leider wissen wir, dass die Unterstützung nicht von allen Fraktionen geteilt wird. So hat ein CDU-Ratsmitglied aus dem Stadtnorden bereits seine Ablehnung dafür bekannt gegeben. Schade!“ so Ratsherr Norbert Brandt. Erschrocken erfuhren die Vertreter zudem, dass ein Gespräch im Rathaus ein beräumt wurde, ohne die Marktbeschicker oder Akteure aus der Kommunalpolitik einzubeziehen.

„Ein solches Agieren an den treuen Marktbeschickern vorbei ist für uns absolut inakzeptabel. Anstatt miteinander zu reden, wird hier über sie geredet. Die Verwaltung sollte ihr Verhalten überdenken!“ so Bürgermeisterin Gesche Marxfeld. Besonders Oberbürgermeister Carsten Feist als beschworener Kunde des Marktes im Stadtnorden sollte eigentlich ein Interesse daran haben, den Markt zu erhalten, findet Marxfeld.

Wechsel nach Aurich?

Tatsächlich sei Gemüsehändler Peter Köhn bereits drauf und dran, den Markt zu verlassen. „Vermutlich werde ich mittwochs nach Aurich wechseln, wenn die Stadt die Schließung der Toiletten durchzieht.“ so Köhn im Gespräch mit SPD und FCN. Dem schließt sich auch Frau Novotny als Kundin auf dem Wochenmarkt an, die das Gespräch mitbekommen hat: „Es ist beschämend, wer solche Entscheidungen im Rathaus trifft!“ Ein weiteres Problem sei aber auch die fehlende Sperrung des Platzes: Seitdem die Schlüssel für das Toiletten-Haus eingesammelt wurden, kann der Platz nicht mehr durch die Beschicker gesperrt werden. Dies ist eigentlich die primäre Aufgabe des städtischen Marktmeisters. In den letzten Jahren wurde dies durch die Standbetreiber auf dem Markt durchgeführt, dass Material hierfür ist im Toilettenhaus.

Zufahrt nicht mehr gesperrt

Während des Gesprächs aber befuhren PKWs den Wochenmarkt. „Das ist der absolute Wahnsinn. Man kann doch nicht die Zufahrt offenlassen, während hier Betrieb ist. Das kann so nicht weiter gehen!“ so Bärbel Witt, von der Landschlachterei Bruns. Beim Geflügelhof Onken wird indes die Kurzfristigkeit der Bekanntgabe bemängelt. Die Information sei erst am 21. Dezember eingegangen. „Wir wurden quasi vor vollendete Tatsachen gestellt.“ so der Händler. Neben der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum seien die Posener und die Preußenstraße ein wichtiges Nebenzentrum für Wilhelmshaven, wie es auch im Einzelhandelskonzept stehe. Dieses Zentrum werde an dieser Stelle eindeutig geschwächt. Stefan Marxfeld vom Förderverein City-Nord dazu abschließend: „Wir sind verwundert, dass hier von einem Minusgeschäfft gesprochen wird. Wer den Markt besucht, besucht auch die umliegenden Geschäfte wie die Friseure oder den Juwelier. Das Toiletten-Haus zu schließen, schwächt nicht nur den Markt, sondern alle Kaufleute in Fedderwardergroden. Das geht gar nicht!“