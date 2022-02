Jobcenter Wilhelmshaven: Warum Hartz4-Empfänger besonders unter höheren Heizkosten leiden

Wilhelmshaven Strom- und Gaspreise steigen kontinuierlich. Wohngeldbezieher sowie auf Fördermittel angewiesene Studierende und Lehrlinge sollen einen Ausgleich für die stark gestiegenen Energiekosten erhalten. Das hat das Kabinett am 2. Februar beschlossen.

Hartz 4-Empfänger dagegen gehen leer aus. Sie müssen die gestiegenen Preise für Benzin, für Lebensmittel oder Strom aus dem ohnehin knappen Regelsatz bestreiten. Gas nicht! So wird es jedenfalls immer wieder behauptet, denn Hartz 4 Empfänger bekämen die Heizkosten schließlich zusätzlich zur Miete bezahlt.

Schwammige Begriffe

Ganz so stimmt das allerdings nicht. Es werden ausschließlich „angemessene Heizkosten“ vom Jobcenter übernommen. Und „angemessen“ ist ein rechtlich schwammiger Begriff. Gerade bei ungedämmten Altbauten, sind die festgesetzten Höchstsätze schnell überschritten. Insbesondere für einkommensschwache Familien, die in Wilhelmshaven auf Unterstützung vom Jobcenter angewiesen sind, resultiert daraus jetzt ein großes Problem.

Bei den Berechnungen der Heizkosten wird auf den Bundesheizkostenspiegel zurückgegriffen, der auf „Co2-online“ zu finden ist. Werden die im Bundesheizkostenspiegel genannten Beträge übertroffen, bekommen die Bezieher von Hartz 4-Leistungen nicht die gesamten Heizkosten bezahlt.

Das Problem: Der Heizspiegel ist immer ein Rückblick auf das vergangene Jahr. So gibt der aktuelle Bundesheizspiegel 2021 nicht die aktuellen Preissteigerungen wieder.

Richard Fiebig (Ali WHV/Friesland), Jana Gerdt (AGAB Bremen) und Rikus Kolthoff (ALS Leer) vom Regionalverbund der Erwerbsloseninitiativen Weser-Ems e. V. haben deshalb einen offenen Brief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gerichtet, in dem es u.a. heißt: „Wenn der Bundesheizspiegel schon zur Bemessung der angemessenen Heizkosten verwendet wird, muss unseres Erachtens zwingend mindestens von den im Heizspiegel enthaltenen Verbrauchswerten und den aktuellen Energie-Preisen der lokalen Grundversorger ausgegangen werden.“

Offener Brief

In dem offenen Brief weist der Regionalverbund der Erwerbsloseninitiative Weser-Ems auf ein Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen vom 23.7.2020 (L 8 SO 383/16) hin, in dem entschieden wurde, dass die Höchstwerte von den preislichen Werten des Bundesheizspiegels und nicht nach Verbrauch festgelegt werden müssen. Das Gericht begründet das damit, dass man ja den Energieanbieter wechseln könne, um die Heizkosten zu senken. „Angesichts von massiven Preissteigerungen auf breiter Front ist das momentan allerdings nicht möglich“, erklären die Vertreter des Regionalverbundes der Erwerbsloseninitiative Weser-Ems. Auch verschuldete Menschen mit Schufa-Eintrag können nicht einfach den Energieanbieter wechseln. Sie würden bei der Bonitätsprüfung durchfallen.

In dem offenen Brief heißt es weiter „Laut CHECK24 (Stand: 10.1.2022) haben die Grundversorger ihre Gaspreise in 1.055 Fällen erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Die Gaspreise erhöhen sich danach im Schnitt um 68,6 Prozent und betreffen gut 3,6 Millionen Haushalte. Bei der Berechnung von Höchstbeträgen nach Verbrauch mit den Gas-Preisen des hiesigen regionalen Grundversorgers EWE ergeben sich je nach Haushaltsgröße höhere jährliche Heizkosten für 2022 in Höhe von 264 bis 336 Euro.

Günstigster Anbieter

Momentan ist der Grundversorger EWE laut den Vergleichsportalen CHECK24 und VERIVOX in unserer Region der günstigste Anbieter, aber auch hier sind weitere Preiserhöhungen angekündigt, es können sich also noch höhere Differenzen ergeben. „Es darf daher nicht sein, dass Jobcenter an veralteten Höchstbeträgen festhalten, für die es keine entsprechenden Angebote der Energieversorger mehr gibt“, so Richard Fiebig, Jana Gerdt und Rikus Kolthoff.