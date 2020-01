Wilhelmshaven Der Kraftwerksbetreiber Uniper will sein Steinkohlekraftwerk in Wilhelmshaven Ende 2022 schließen. Das geht aus dem Stilllegungsplan hervor, den der Energiekonzern mit Hauptsitz in Düsseldorf am Donnerstag veröffentlicht hat.

Die über 100 Kraftwerksmitarbeiter wurden darüber am Vormittag im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert. Wie Betriebsratsvorsitzender Harald Seegatz gegenüber der „Wilhelmshavener Zeitung“ sagte, sei die Stimmung unter den Kollegen gedrückt – auch wenn einige mit einem noch früheren Aus für das Kraftwerk gerechnet hätten. „Das Kraftwerk ist für alle Kollegen unser zweites Zuhause“, sagt Seegatz. „Jetzt gilt es, den Kollegen eine berufliche Zukunft zu geben.“

In Deutschland will Uniper bis Ende 2022 drei Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtleistung von 1500 Megawatt außer Betrieb nehmen – in Gelsenkirchen-Scholven sowie in Wilhelmshaven. Bis spätestens Ende 2025, so plant Uniper, sollen zudem die Standorte Staudinger und Heyden stillgelegt werden.