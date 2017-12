Wilhelmshaven Seit Donnerstagabend, 28.Dezember 2017, wird der in einer Wohneinrichtung untergebrachte 10-Jährige Domenik Schmidt aus Wilhelmshaven vermisst. Gegen 20.20 Uhr stellte man fest, dass der Junge nicht in seinem Zimmer war.

Zuletzt war er mit einem ebenfalls in der Wohneinrichtung untergebrachten Mädchen unterwegs, das gegen 22.15 Uhr am Bahnhof in Wilhelmshaven wieder angetroffen werden konnte.

Bisherige Fahndungs- und Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegen für den vermissten Domenik Schmidt keine Hinweise auf eine Fremd- und/oder Eigengefährdung vor. Domenik ist zehn Jahre alt, schlank, ca. 150 Zentimeter groß, hat blaue Augen und kurze blonde Haare.

Zuletzt war er mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Wer Hinweise zu Domenik Schmidt oder Auskunft zum letzten Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.